شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن فى تل أبيب: إسرائيل ستضم أجزاءً من الضفة الغربية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن الحكومة الإسرائيلية ستعلن ضم أجزاء من الضفة الغربية فى الأول من يوليو المقبل.
وأوضح فريدمان فى تصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن ذلك الموعد يأتي وفق ما نص عليه الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو.
وأشار فريدمان إلى أن مهمة ترسيم خرائط الضم ملقاة بالأساس على الجانب الإسرائيلي، متابعاً: "هم الذين ينبغي أن يقرروا ما هي مصلحة إسرائيل، والمبدأ هو أن المنطقة الإسرائيلية لن تكون أكبر من 50% من المنطقة C، أي 30% من مجمل الضفة الغربية".
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