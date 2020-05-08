شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: إصابة 4 ضباط سودانيين كبار من معتقلى المحاولة الانقلابية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير صحفية سودانية بأن أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة المواكب السودانية إنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبد المطلب واللواء ركن إبراهيم أحمد عبد الرحيم التوم، واللواء ركن محي الدين أحمد الهادي والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي.

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وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى السودان منع السفر بين العاصمة والولايات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتوجيهات المعلنة بخصوص مكافحة جائحة كورونا.

ووجهت اللجنة في بيان تلاه بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة اليوم الجمعة، حكومات الولايات بإغلاق أى منطقة تظهر فيها حالات إصابة بالوباء اغلاقا شاملا لمدة أسبوعين على الأقل، واتخاذ التدابير الصحية التي تحتوي الجائحة في نطاقها الضيق.

وأعلن تاور أن المستشفيات السودانية تعمل على استقبال جميع الحالات المرضية بشكل طبيعي وأنه ليس هناك اغلاق لأي مستشفى في السودان إلا بقرار من وزارة الصحة الاتحادية، داعيا لضرورة العمل بالتوجيهات المتعلقة بدور العبادة من مساجد وكنائس وتجنب اقامة صلوات الجماعة بناء على التوجيهات الصحية ذات الصلة بالجائحة والحد من انتشارها، مؤكدا على أهمية تحمل لجان المساجد والكنائس لمسؤولياتهم في حماية العباد.