الجنائية الدولية.. التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل

لاهاي / الخليج 365

صرحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

جاء ذلك في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها عبر حسابها على تويتر، الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها.

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وأفاد البيان أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها دون توان مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

ودعت بنسودا في يناير/كانون الثاني الماضي لإبداء الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا رأيهم على سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

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