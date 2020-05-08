طواقم الإغاثة التركية توزع إفطارا للأيتام شمالي سوريا

أعزاز/الخليج 365

وزعت طواقم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، الجمعة، وجبات إفطار على الأيتام في المخيمات شمالي سوريا، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم.

وبحسب مراسل الخليج 365، وزعت طواقم الهيئة منذ بداية شهر رمضان وجبات إفطار على أسر 16 ألف يتيم في منطقة "درع الفرات" شمالي حلب السورية.

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ويشرف مركز تنسيق معبر "باب السلام" الحدودي، التابع للهيئة على تجهيز الوجبات وتوزيعها للاجئين في المخيمات.

وأشارت الهيئة في بيان لها، أنها لا تنظم مأدبات إفطار جماعية، بسبب تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المسؤول الإعلامي للهيئة في ولاية كليس الحدودية مع سوريا، يعقوب ألاجا: "هذا العام نحن من حللنا ضيوفا على منازل الأيتام، وشاركناهم المحبة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.