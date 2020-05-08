تركيا: مستمرون بدعم موريتانيا في مواجهة كورونا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أكد السفير التركي لدى نواكشوط، جيم كاهيا أوغلو، استمرار بلاده في تقديم الدعم لموريتانيا خاصة في مواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال مباحثات له الجمعة، مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، تناولت المباحثات علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مواجهة انتشار وباء كورونا.



وأشاد السفير التركي بالجهود التي اتخذتها موريتانيا لمواجهة انتشار هذا الوباء.



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من جانبه، وجه وزير الخارجية الموريتاني الشكر لتركيا على الدعم الذي تقدمه لبلاده خصوصا في مجال مواجهة الآثار الناجمة عن انتشار هذا الوباء.



وأعرب الوزير عن تضامن موريتانيا حكومة وشعبا مع تركيا في مواجهة هذه الجائحة.



وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا، عززته زيارة أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان لموريتانيا في فبراير/شباط 2018.



وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.



وحتى مساء الجمعة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في موريتانيا 8 حالات بينها وفاة واحدة و6 حالات شفاء.

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