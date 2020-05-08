بومبيو إلى إسرائيل في أول زيارة خارجية منذ وباء كورونا

واشنطن / الخليج 365
يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى إسرائيل، تعد الأولى خارجيا منذ وباء كورونا.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن بومبيو سيزور إسرائيل في 13 مايو/ أيار الجاري.
وأوضح أن بومبيو، سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتحدث باسم الكنيست بيني غانتس، قضايا أمنية إقليمية، ومكافحة تل أبيب لفيروس كورونا.
وشدد البيان أنه في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، أصبحت الولايات المتحدة "أقوى حليف" لإسرائيل، دون تفاصيل أخرى.
وتعد زيارة بومبيو الأولى لمسؤول أجنبي إلى إسرائيل خلال وباء كورونا.
يجدر بالذكر أن الفيروس ظهر في الولايات المتحدة أواخر يناير/ كانون الثاني، في حين سجلت إسرائيل أول إصابة أواخر فبراير/ شباط من العام الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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