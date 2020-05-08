العمل الإنساني.. شهامة وطن

نموذج مشرف لأبطال الصحة الذين ضربوا أجمل المشاهد في تفانيهم وإخلاصهم للدين والوطن وللمهنة العظيمة.

الجهني من أبناء الوطن الغالي متخصص في جراحة المخ والأعصاب ويعمل في مستشفى في مدينة كولمار المدينة الأكثر ضررًا بفيروس كورونا …

قدم الجهني عملٍ إنساني قبل ان يكون بطولي بكل المقاييس ويعد أمر كثير الصعوبة في ظل الظروف الحالية الكاسحة جميع دول العالم ..

تمثل هذا في إجراء عملية جراحية خطيرة لفتاة كويتية أتت الي باريس عن طريق سفارتها لإجراء العملية في أحد المستشفيات الكبيرة ولكن قوبلت بالرفض من البروفسور المختص بسبب جائحة كورونا والضغط من المصابين بهذه الجائحة بالرغم من تقدم حالة الفتاة والتي تتعرض للصرع بشكل شبه دائم .

أجرى الجهني العملية على مسؤوليته الخاصة بعد رفض المستشفى الذي يعمل به هذه العملية، لصعوبتها ودقتها …

و بفضل من الله ثم بإخلاص العمل لله والفكر النير تكللت بالنجاح والتي استمرت سبع ساعات …

هذا وقد أجرى الجهني عملية قبل اسبوع لفتاة إماراتية تكللت أيضا بالنجاح ولله الحمد

وأيضا قبل ذلك عمل عملية لمواطن من مدينة جدة كان يجلس على الكرسي ولايستطيع المشي ومن الله على يد الجهني بالشفاء والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى….

الجدير بالذكر أن الجهني تعرض قبل سنة لمرض في البطن شخص على انه الورم وكاد ان ينهي حياته الطبية ولكن رحمة الله وعمله الصالح لطف الله به واتضح انه مجرد تجمع دموي بسبب شوكة السمكة ، وعاد الى إنجازاته الطبية بِكُلْ تفوق يتمتع الجهني بحب وتقدير كل مرضاه على اختلاف جنسياتهم ويدعون له في السراء والضراء. الجهني مثال المواطن السعودي هذه هي الأخلاق والشهامة والكرم والعطاء اللامحدود والذي تربينا علية من منهجنا الإسلامي الحنيف ، قال تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) ..

منهج دولة وخلق شعب، إنها السعودية العظمى

كتبه : حياة بنت معيوف القصيري