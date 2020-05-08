انتر ميلان يؤكد سلبية فحوصات كورونا للاعبيه

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن جميع الاختبارات التي أجراها لاعبو الفريق الأول بالنادي للكشف عن الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، جاءت سلبية ما يعني خلو الفريق من أي إصابات بكورونا.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه يسعى للحفاظ على أقصى درجات الاهتمام بالتدابير الوقائية لحماية صحة اللاعبين وجميع أعضاء النادي ، وفقا لجميع الإرشادات العامة والحكومية لحماية الصحة.