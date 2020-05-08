أمانة عسير تضبط اكثر من ٣ الاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير اكثر من ٣ الاف كجم من المواد العذائية الفاسدة .

و جاء الضبط بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل السكن ، بالاضافة الى تواجد ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية وتم ضبطهم و تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم .

و بعد فحص المواد الغذائية تبين سوء تداولها وتخزينها في سكن العمالة و اسطح السكن المعرضة لإشعة الشمس و كثافة الحشرات ، والقوارض بالموقع.

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كما تم رصد مخالفات بأماكن أخرى تمثلت في مخالفة شروط النقل والتخزين ووجود لحوم وأسماك فاسدة، تظهر عليها علامات التعفن بعد تغير الخواص الطبيعية بها علاوة على تراكم النفايات بالموقع .

فيما تم اتلاف كافة المواد الغذائية التي تم ضبطها .

من جانبه أكد مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي ، بأن هذه الجولات جاءت بمتابعة و توجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على تكثيف الاعمال الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الأسواق و للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها على الفور .

وأهاب العاوي بأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .