الدوري_الإسباني يزيد قائمة الفرق إلى 23 لاعباً

وافقت اللجنة المنتدبة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على مقترح إنهاء المسابقات غير الاحترافية وتوسيع قائمة كل فريق إلى 23 لاعباً في دوري الدرجتين الأولى والثانية و20 لاعباً في بقية الدوريات والفئات، إضافة إلى إمكانية قيام كل فريق بخمسة تغييرات في كل مباراة.
وأكد الاتحاد الإسباني أن اللجنة المنتدبة وافقت بالإجماع على إجراء 5 تغييرات لكل فريق في المباريات لجميع الفئات وطنية بطريقة استثنائية، وهو الإجراء الذي سمح به اليوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، بشكل مؤقت حيث سيكون لكل فريق ثلاث فرص لإجراء الخمسة تغييرات وذلك بهدف حماية صحة اللاعبين.
كما سيتم تطبيق هذا الأمر في المسابقات التي ستستأنف بطريقة المربع الذهبي أو الـ(بلاي أوف).
وتم الاتفاق على أن تكون قائمة الفريق التي ستدخل اللقاء مكونة من 23 لاعباً بدلاً من 18 لاعباً في الدرجتين الأولى والثانية، و20 لاعباً في بقية الدوريات الأخرى بما فيها النسائية.
الخليج – إفي
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