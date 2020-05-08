برشلونة يعود للتدريبات بقيادة #ميسي

عاد لاعبو فريق برشلونة للتدريبات الفردية اليوم الجمعة، في مدينة جوان جامبر الرياضية بعد 56 يوماً من التوقف، وبعدما جاءت نتيجة نتائج فحوصاتهم سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

وحضر 11 لاعباً إلى المدينة الرياضية مع الجهاز الفني الجمعة، من أجل التدريب في مجموعات صغيرة على ثلاث ملاعب تدريب.

وحضر كل من الحارس مارك أندريه تير شتيغن والمدافعين جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وكليمو لونجليه وجونيرو فيربو وسيرجي روبرتو ولاعب الوسط أرتورو فيدال والمهاجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

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وتدرب اللاعبون مع الحفاظ على المسافة الآمنة بينهم، وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الصادر عن “الليغا” والذي يحدد أقصى عدد للاعبين على أرض ملعب بستة لاعبين.

وفي الجلسة التدريبية الثانية سيشارك في المران باقي لاعبي الفريق الأول، عدا عثمان ديمبيلي الغائب لإصابة طويلة المدى، وستة من لاعبي الفريق الرديف: الحارس انياكس بينيا والمدافع رونالد أراوخو ولاعبا الوسط مونشو رودريغيز وريكي بويغ والمهاجمان اليكس كويادو وأنسو فاتي.

الخليج – إفي