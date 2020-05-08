عودة النشاط الرياضي في كوريا الجنوبية

أستأنف اليوم الجمعة الدوري الكوري لكرة القدم بعد توقفه بسبب أزمة كورونا . واستضاف ستاد مدينة “جونجو” الكورية الجنوبية مباراة “جونبوك موتورز” أمام “سوون بلووينغز”، وانتهت المباراة التي أقيمت بدون جمهور بفوز جونبوك موتورز بهدف نظيف، جاء في الدقيقة 83 من اللقاء، عبر لاعبه المخضرم دي يونغ جوك، البالغ من العمر 41 عاماً، الذي ارتقى برأسه لعرضية من ركلة ركنية. انشر الخبر :

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