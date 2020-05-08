تاوامبا يعلن نهاية رحلته مع #التعاون

أعلن اللاعب الكاميروني، لياندر تاوامبا، انتهاء رحلته الاحترافية مع نادي التعاون ، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بعد موسمين قضاها، بين جدران النادي.

وقال اللاعب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر: “الرحلة مستمرة وصفحة جديدة ستفتح قريبًا، شكرًا لنادي التعاون على العامين الرائعين.

يذكر أن تاوامبا تابع قبل قليل، حساب نادي الشباب، في إشارة، ربما لقرب انضمامه للنادي السعودي في الموسم المقبل.