الكويت فرض حظرا شاملا اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو

قرر مجلس الوزراء الكویتي فرض حظر شامل للتجول في جمیع أرجاء البلاد على أن یدخل حیز التنفیذ بحلول الساعة

الرابعة من عصر یوم الأحد المقبل الموافق 10 مایو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشھر نفسه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا دولة الكويت لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في تغریدة بثھا حساب (مركز التواصل الحكومي) على موقع التواصلالاجتماعي (تویتر) الیوم الجمعة إن القرار جاء بناء على توصیات السلطات الصحیة في البلاد. انشر الخبر :

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