- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رامز جلال يسخر من طارق حامد: هولاكو الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
حل لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر، طارق حامد، ضيفًا في الحلقة الخامسة عشر من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر فضائية "أم بي سي مصر "تقديم الفنان رامز جلال.
وسخر رامز من لبس طارق حامد قائلا تحس انه لابس تقسيمة الملعب، واصفا ان طارق حامد لا غني عنة في دائرة كرة القدم في القلعة البيضاء.
وسخر رامز من طارق حامد قائلا يدافع عن عرينة بكل الطرق الشرعية والغير شرعية مردفا ان حامد هو هولاكو الكرة المصرية وماشي بمبدأ قبضني علشان العب ودغدغ الملعب..
ووصف رامز طارق حامد بانه بلطجي الكرة المصرية..
تدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم "كرسي الحقيقة"، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يسخر من طارق حامد: هولاكو الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.