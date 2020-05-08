دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليمن يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورنا في عدن ووفاة اثنين آخرين

دبي (رويترز) - قال اليمن يوم الجمعة إنه سجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدن حيث يوجد المقر المؤقت للحكومة وإن أحدهم توفي بينما توفي مريض أخر في محافظة لحج.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا إلى 35 حالة وسبع وفيات.

وكانت حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبيرة الأخرى قد قالت إنها سجلت حالة إصابة واحدة بالفيروس كانت لمواطن صومالي عثر عليه وقد فارق الحياة في فندق.

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واليمن مقسم منذ قيام حركة الحوثي بطرد الحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014 مما تسبب في تدخل تحالف بقيادة السعودية.

ومزقت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات النظام الصحي في اليمن وأضعفت شعبه الذي تفشى بين أفراده الجوع والمرض.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)