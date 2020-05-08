مصر تسجل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة المصرية في بيان يوم الجمعة إن البلاد سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ ظهور الوباء، و21 حالة وفاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و503 حالات وفاة".
ويوم الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي الفيروس.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)
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