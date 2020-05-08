دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جربها الآن: ألعاب في شعارات غوغل Google المبتكرة الرائجة

في مفاجأة أعلنها محرك البحث العملاق غوغل – Google بعودة لعبة PAC-MAN ضمن ألعاب شعارات غوغل - Google المبتكرة الرائجة، حيث تعد هذه اللعبة إحدى أكثر الألعاب انتشاراً.

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كيف يمكنك لعبPAC-MAN عبر غوغل؟

عند فتح المتصفح غوغل – Google يمكنك اللعب مباشرة عند الدخول على المحرك من خلال الصفحة الرئيسية، كل ما عليه فعله هو الضغط على الشعار ثم ابدأ اللعب.

قائمة ألعاب في شعارات غوغل Google المبتكرة الرائجة:

وتضمن قائمة ألعاب في شعارات غوغل Google المبتكرة الرائجة، بالإضافة إلى لعبة PAC-MAN:

1- Coding

2- Cricket

3- Fishchinger

4- Rockmore

5- Garden

6- Scoville

7- Loteria

8- Halloween2

9- Hip hop

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لماذا أعادت غوغل هذه اللعبة مرة أخرى؟

تعد هذه الخطوة من ضمن الخطوات التي فعلتها شركة غوغل من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف باسمه العلمي "كوفيد-19"، حيث وضعت الكثير من مواردها المادية والتقنية من أجل المساعدة في تشجيع المستخدمين على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

ما هي لعبة PAC MAN Google Doodle؟

تم تقديم لعبة Doodle هذه لأول مرة بواسطة Google في عام 2010 في الذكرى الثلاثين لـ PAC-MAN. والآن كجزء من سلسلة ابقى في المنزل والعب الألعاب - Stay home and play Games، أعادها عملاق التكنولوجيا للترفيه عنا جميعاً

تأتي هذه اللعبة مستوحاه من لعبة Tōru Iwatani كواحدة من ألعاب الفيديو الأولى، فهي عبارة عن قصة شخص يلتهم البيتزا عبر المتاهة لكن هناك فضائيين في الجوار داخل المتاهة يحاولون التهامه، بالطبع عملت غوغل على تصميم اللعبة بشكل ودي وقليل من العنف مع استخدام الألوان.

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تتميز رسومات الشعارات المبتكرة الرائجة من Google بمنطق اللعبة الأصلية والرسومات والأصوات كما يوجد في لعبة PAC-MAN، حيث تعيد شخصيات الأشباح وحتى تعيد إنشاء الأخطاء الأصلية من تحفة الثمانينيات. كما يتم التحكم في PAC-MAN باستخدام مفاتيح الأسهم أو عن طريق النقر على المتاهة.المزيد:

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