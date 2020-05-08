دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيطاليا تتجاوز 30 ألف وفاة بفيروس إيطاليا تتجاوز 30 ألف وفاة بفيروس كورونا وتراجع الحالات الجديدة

روما (رويترز) - أصبحت إيطاليا يوم الجمعة ثالث بلد في العالم يتجاوز 30 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا بتسجيل 243 وفاة مقابل 274 في اليوم السابق.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 30201. والولايات المتحدة وبريطانيا فقط هما البلدان الوحيدان اللذان تجاوزا هذا الرقم.

وتراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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وانخفض عدد الأفراد الذين لا يزالون يحملون المرض في إيطاليا إلى 87961 مقابل 89624 في اليوم السابق. ويعالج 1168 شخصا في وحدات الرعاية الفائقة يوم الجمعة مقابل 1311 أمس الخميس وذلك في تراجع مستمر منذ فترة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 99023 شخصا مقابل 96276 في اليوم السابق.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)