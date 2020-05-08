شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 60 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 2603 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا فى العراق، وحالتى وفاة، و 35 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الحصيلة الإجمالية للإصابات فى العراق بلغت 2603 حالات، ومجموع الوفيات 104، ومجموع حالات الشفاء بلغت 1661، والخاضعين للعلاج ٨٣٨ حالة.



وأشارت إلى أنه تم فحص 2337 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 122941.

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وفى السياق ذاته.. أعلن مدير صحة النجف رضوان الكندي، مغادرة 21 ملامساً اماكن الحجر الصحى لإنتهاء مدة الحجر وبعد اخذ العينات المختبرية دون أعراض مرضية.



وصرحت دائرة صحة ميسان بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى مركز محافظة ميسان، من الملامسين لحالة موجبة سابقة.



وذكرت خلية الأزمة فى ديالى وفاة رجل مسن مصاب بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 60 عاما من أهالى بنى سعد جنوب غرب بعقوبة دخل مستشفى بعقوبة التعليمى قبل يومين وكان يعانى من أعراض تنفسية حادة مع تجمع السوائل فى منطقة الصدر، وتوفى بعد 4 ساعات من دخوله المستشفى بسبب تردى حالته الصحية واليوم أظهرت نتائج التحليل إصابته بمرض كورونا.