الحصيلة الأعلى.. مصر تسجل 21 وفاة و495 إصابة بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 21 وفاة و495 إصابة بـ"كورونا"، تمثل الحصيلة اليومية الأعلى بالفيروس منذ ظهوره في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و476 منها 503 وفيات وألف و945 حالة تعاف.
وأعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" منتصف فبراير/شباط الماضي.
وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين 967 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 273 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و367 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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