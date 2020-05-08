دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سويسرا تخفف قيود الهجرة وتجرب تطبيقا على الهواتف لتتبع الكورونا

زوريخ (رويترز) - قالت الحكومة السويسرية يوم الجمعة إن البلاد ستخفف قيودها على الهجرة الوافدة من أوروبا بينما تبحث فتح الحدود مع دول مجاورة، وذلك ضمن تخفيف تدريجي للقيود التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الحكومة أنها ستعمل هذا الشهر على تجربة تطبيق تتبع طوعي على الهواتف الذكية يهدف لتحذير الناس لدى الاقتراب الشديد من أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويأتي النظام الجديد ضمن استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء مرض كوفيد-19 وتجنب انتشاره في موجة ثانية، وقد يبدأ إطلاقه فور مناقشته في البرلمان في يونيو حزيران.

(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)