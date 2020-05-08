دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إصابات إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 35 ألفا

(رويترز) - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 35 ألف حالة يوم الجمعة فيما تكافح المملكة للسيطرة على الزيادة في حالات العدوى الجديدة.

وسجل المسؤولون 1701 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 35432 إصابة. وسجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات الجديدة فإن حصيلة الوفيات في المملكة لا تزال منخفضة نسبيا وزادت عشر وفيات يوم الجمعة لتصل إلى 299 وفاة.

وشكلت السلطات السعودية يوم الخميس وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، وحظرت تجمع أكثر من خمسة أفراد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مشيرة إلى غرامات باهظة لمن يرتكب أي مخالفة.

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وستُفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على التجمعات التي تضم أكثر من أسرة واحدة في الأماكن العامة والخاصة بما يشمل المنازل والمباني تحت الإنشاء والمتاجر. وتنطبق القواعد نفسها على الاحتفالات وحفلات الزفاف والجنائز.

ورصدت السعودية أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الثاني من مارس آذار، وذلك بعد عدة أسابيع من ظهوره لأول مرة في آسيا.

(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)