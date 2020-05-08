شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 1339 إصابة و72 وفاة بكورونا بين جالياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى صفوف جالياتها فى العديد من الدول، ارتفع إلى 1339، بينهم 72 حالة وفاة، و544 حالة تعافٍ.

وأكدت الوزارة - فى تقرير اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - متابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى لقضية العالقين وحقهم فى العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه يجرى الاتصالات اللازمة مع نظرائه فى دول الجوار، ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.

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وأوضحت أن فريق عملها المصغر ولجان الأزمة فى السفارات، يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وقد استمعوا لمئات المناشدات والاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الالكترونى للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعى من المواطنين العالقين.

وشددت على أنها تتعامل بجدية مع هذه المناشدات كل حالة على حدة، معتبرة أن جهودها لحل مشكلتهم والوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، ووفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية.