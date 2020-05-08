شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: زيادة معدل الإصابات بكورونا دفعنا للاستعجال بالحظر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، في أول تصريح له بعد إعلان الناطق باسم الحكومة تطبيق الحظر الكلي بدءا من الأحد المقبل، إن زيادة الحالات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، دفع بالحكومة إلى الاستعجال بالحظر الكلي لتطبيقه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حتى نهاية الشهر الجاري.وفق "القبس".

وفي ذات السياق قال مصدر أمني، إن تغيير خطة الحظر من أسبوعين إلى ٣ أسابيع يستند إلى التقارير الطبية وتحسباً من خروج الوضع عن السيطرة. حيث كان من المقرر أن تقتصر فترة الحظر لمدة أسبوعين ابتداء من العشر الأواخر، إلى نهاية العيد، الا أن تزايد الأعداد بشكل كبير خلال الثلاثة أيام الماضية، دفع بالحكومة إلى عقد اجتماع طارئ اليوم، لاعتماد خطة الحظر الشامل الممتدة إلى ثلاثة أسابيع.

وكشف المصدر، أن فترة العيد كانت هاجساً كبيرا لدى الحكومة، حيث أنه من المتوقع أن يتبادل الكويتيين الزيارات والتهنئة، مما سيتسبب حتماً في انتشار الفيروس والوباء. إلى ذلك قال مصدر حكومي رفيع «لدينا إيمان كبير مع الشعب الكويتي في هزيمة هذا المرض.. والخروج منه تدريجيا بعد العيد».



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ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 641 حالة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات، فى حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان اليوم الجمعة - إنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة 91 حالة، منها 52 حالة مستقرة، و 39 حالة حرجة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المجموع الكلى لمن أنهوا فترة الحجر الصحى المؤسسى الإلزامى خلال ال24 ساعة الماضية، بلغ 180 حالة؛ وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما فى الحجر المنزلى الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.