شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت شبكة المختبرات الوطنية المغربية، الجمعة، 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5661 حالة في المغرب.

وكشفت معطيات وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 52931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

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وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 185.

وأكدت وزارة الصحة المغربية شفاء 123 حالة جديدة سجلت خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2302 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.