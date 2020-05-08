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تمديد الإغلاق الشامل فى الخرطوم لمدة 10 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى السودان، تمديد حالة الإغلاق الشامل فى الخرطوم لمدة 10 أيام، اعتبارا من غد السبت، ضمن إجراءات مواجهة جائحة .

وقال عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور -فى بيان اليوم الجمعة- إنه تقرر تمديد وتشديد الإجراءات الحالية، المطبقة منذ ٣ اسابيع، بنفس الشروط، لافتا إلى أن فترة السماح بالتجول من السادسة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مقتصرة على حالات الضرورة وشراء البضائع من داخل الأحياء، ولا يسمح فيها بتشغيل وسائل النقل.

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وشدد على منع السفر والتنقل بين العاصمة والولايات أو بين الولايات بعضها البعض، مطالبا حكومات الولايات بالإغلاق الشامل لأية محلية حال ظهور أى إصابات بكورونا فيها.

وحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة أمس، سجل السودان 930 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 92 شخصا.

 

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