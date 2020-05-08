شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة شرطة تطارد مواطن كويتى اخترق حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرض دولة الكويت، حظر تجوال، في أرجاء البلاد، وذلك لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، والمتفشى في كافة أنحاء العالم، وهو ما يجعل تطبيق حظر التجوال صارما.

على مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وتويتر، انتشر فيديو، لدورية أمن كويتي، تطارد شخصا، اخترق حظر التجول، بالسير في الشوارع ليلا، وهو ما جعل الشرطة تطارده للقبض عليه، ويظهر في الفيديو مخترق الحظر، يجرى هربا من سيارة الشرطة، والتي تمكنت من الوصول إليه بسهولة، بعد أن حاول أن يختبئ خلف سيارة.



دورية أمن

Advertisements



سيارة الشرطة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 641 حالة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات، فى حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان اليوم الجمعة - إنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة 91 حالة، منها 52 حالة مستقرة، و 39 حالة حرجة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المجموع الكلى لمن أنهوا فترة الحجر الصحى المؤسسى الإلزامى خلال ال24 ساعة الماضية، بلغ 180 حالة؛ وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما فى الحجر المنزلى الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.