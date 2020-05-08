شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 47 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى البلاد إلى 47 إصابة. وذكرت الصحة السورية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن إجمالى الإصابات المسجلة حتى اليوم بلغت 47 إصابة، تعافت منها 27 حالة، فيما توفيت 3 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 47 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.