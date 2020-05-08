شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى ميسان وحالتين فى الكرخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة ميسان فى العراق، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى مركز المحافظة.

وقالت الدائرة ، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ، إن المصابين الجدد هم من الملامسين لحالة إيجابية سابقة، وقد تم أخذ المسحات من جميع ملامسى الحالة وهم فى الحجر الصحى منذ ٣ أيام ، وسيتم نقلهم إلى أماكن العزل فى المستشفى لتلقى العلاج، علما أنهم جميعا لا يعانون من أى أعراض أو علامات.

ودعت أهالى المحافظة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ومنها تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدى عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل ، وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل ، واستعمال معقمات الأيدى دائما لمنع انتقال العدوى.

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وفى سياق متصل ، أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأضافت أنه مع الاصابتين يصبح العدد 19 إصابة خلال 24 ساعة، 9 منها فى منطقة العامرية، و4 فى كل من الدورة والشعلة، وإصابة واحدة فى كل من الحرية والرشاد".