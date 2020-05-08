الكاظمي: العراق يولي اهتماماً كبيراً للشراكة مع "الناتو‎"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعوة لأمين عام الحلف الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، لزيارة بغداد، لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، مؤكدا أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا للشراكة مع الحلف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من ستولتنبرغ، الذي قدم التهاني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان.

ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي عن ستولتنبرغ تأكيده "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب، عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق".

وأشار ستولتنبرغ إلى "حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب".

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من جانبه، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو".

ووفق البيان نفسه، قدم الكاظمي دعوة لـ"ستولتنبرغ" لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة، برفقة فريق عمله، لـ"بحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية أو المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية".

والخميس، صوت البرلمان العراقي، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته.

فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

وجاء تمرير الحكومة عقب أشهر من الجمود السياسي، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي استقال على إثرها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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