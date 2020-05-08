بعد إجلائهم من الكويت.. 280 تركيا يخضعون لحجر صحي

سيواس / الخليج 365
فرضت السلطات التركية، الجمعة، حجرا صحيا على 280 عاملا، بعد إجلائهم من الكويت التي كانوا عالقين فيها، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأفاد مراسل الخليج 365، الجمعة، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، حطت في مطار نوري دمير آغ بولاية سيواس (وسط)، وعلى متنها 280 مواطنا قادمين من الكويت.
يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجرى نقل المسافرين عبر حافلات إلى مساكن طلابية في ولاية طوقات المجاورة، لقضاء فترة الحجر الصحي مدة 14 يوما، امتثالا لتعليمات وزارة الصحة.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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