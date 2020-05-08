تمديد حظر التجول بالكويت والسودان وانتشار عسكري شرقي اليمن

مبارك محمد، بهرام مصطفى/ الخليج 365



مددت الكويت والسودان، الجمعة، حظر التجوال، فيما نشر اليمن 10 آلاف جندي في أكبر محافظاته الشرقية، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الكويتية في بيان، تمديد حظر تجوال شامل في البلاد 21 يوما، للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إنه "تقرر تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداءً من الساعة 4 عصرا (14:00 ت.غ) الأحد المقبل 10 مايو/أيار، وحتى 30 مايو".



وحتى الجمعة، سجلت الكويت 7 آلاف و208 إصابات بفيروس كورونا، بينها 47 وفاة.



كما أعلنت السلطات السودانية، في مؤتمر صحفي، تمديد حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم لمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.



وقال صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني، إن إجراءات تمديد الحظر تبدأ من غد السبت، وتستمر على مدار 24 ساعة.



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وأوضح تاور أن السماح بالتجوال للمواطنين يكون داخل الأحياء فقط، دون التنقل بين مدن الخرطوم الثلاثة. ‎



وحتى الخميس، سجل السودان 930 إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة.



وفي اليمن، قررت السلطات في محافظة حضرموت (كبرى المحافظات الجنوبية) نشر 10 آلاف جندي، لفرض حظر التجوال الليلي.



ووفق بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، فإن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات استثنائية لضبط الأمن ومكافحة الشغب.



وتأتي هذه الخطوة، إثر احتجاجات وتمرد في بعض مدن حضرموت، شرقي اليمن، على فرض حظر التجوال الليلي الخميس ويمتد من الساعة 4 مساء (14:00ت.غ) وحتى 4 فجرا (2:00 ت.غ).



وحتى الجمعة، سجل اليمن 26 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5 وفيات وحالة تعاف واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.