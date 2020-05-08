كورونا.. 5 وفيات جديدة في لبنان والمغرب واليمن

بيروت، الرباط، صنعاء/ عزوز محمد، عزيز الأحمدي/ الخليج 365

أعلن لبنان، الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجّل المغرب حالتيْ وفاة، ومثلهما في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي لبنان، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 12 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 796.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 185، إثر تسجيل حالتي وفاة.

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وأشارت الوزارة، بحسب الموقع الخاص بفيروس كورونا، أن إجمالي المصابين بلغ 5 آلاف و661، عقب الكشف عن 113 إصابة جديدة.

وفي اليمن، أعلنت الحكومة تسجيل 9 إصابات جديدة بالوباء، وحالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 35، بينها 8 وفيات.



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية)، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "سجلت 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة في عاصمة البلاد المؤقتة (عدن)، بينها حالة وفاة".



كما أعلنت وفاة حالة ثانية من إجمالي 3 حالات تم تسجيلها بمحافظة لحج (جنوب) قبل يومين.



وإجمالا، أصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو 4 ملايين شخص حول العالم، توفي منهم ما يقارب 272 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و360 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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