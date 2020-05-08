كورونا.. تركيا تجلي 195 من رعاياها في الإمارات

صامسون/الخليج 365

أجلت الخطوط الجوية التركية، الجمعة، 195 مواطنا كانوا عالقين في الإمارات، ونقلتهم إلى ولاية صامسون شمالي تركيا.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، خضع كافة المسافرين للحجر الصحي، المقرر لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن تركيا تصدرت قائمة البلدان التي أجلت رعاياها من الدول التي تعاني انتشارا لفيروس كورونا، عبر رحلات عدة، وطائرات إسعاف خاصة لإحضار المصابين من مختلف مناطق العالم.

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والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات كورونا.

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات التركية في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وتجري الحملة بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.