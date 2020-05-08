تونس تخرج من قائمة أوروبية للبلدان ذات المخاطر العالية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت تونس، الجمعة، خروجها من قائمة أوروبية للبلدان ذات المخاطر العالية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "اللجنة الأوروبية المكلفة بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رفعت اسم تونس من هذه القائمة".

وأضافت أن اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت اسم تونس إلى جانب 5 بلدان أخرى هي، البوسنة والهرسك وإثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس.

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ووفق المصدر نفسه، نشرت اللجنة الأوروبية أيضا "مخطط عمل طموح متعدد الأبعاد، يحدد الإجراءات الفعلية التّي ستتخذها اللجنة خلال الأشهر 12 القادمة، لفرض احترام قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى مزيد مراقبة وتنسيق تطبيقها".

وفي مارس/ آذار 2019، أعلنت المفوضية الأوروبية خروج تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، بينها تونس، اعتبرت أنها لا تتعاون مع التكتل الأوروبي في مجال الضرائب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.