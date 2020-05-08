الجزائر تخصص مستشفى عسكريا ميدانيا للاجئي إقليم الصحراء

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، تخصيص مستشفى عسكري ميداني للتكفل بلاجئي إقليم الصحراء الموجودين في البلاد، وذلك ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قالت الوزارة إن القيادة العليا للجيش الجزائري كلفت مصالح الصحة العسكرية بوضع مستشفى ميداني تحت تصرف لاجئي الإقليم، "قصد توفير جميع الخدمات والمساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة الجائحة التي تعرفها مختلف بلدان العالم".

وأضاف البيان أن ما تقدم يأتي "في إطار دعم جهود التضامن وتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية (..) خصوصا في ظل الوضع الصحي الراهن المتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد، وبناء على أمر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

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وتأوي الجزائر، منذ سبعينيات القرن الماضي، في مخيمات واقعة في أقصى الجنوب الغربي عشرات الآلاف من لاجئي إقليم الصحراء.

والإقليم متنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

ولم يعلن حتى اليوم عن تسجيل أي إصابة بالفيروس في المخيمات، فيما سجلت الجزائر إجمالا، حتى الخميس، 5 آلاف و182 إصابة، بينها 483 وفاة، وألفان و323 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.