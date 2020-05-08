مساعدات رمضانية تركية لأيتام في إدلب السورية

هطاي / الخليج 365 تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" منذ بداية شهر رمضان، توزيع وجبات غذائية على أيتام في ريف محافظة إدلب، شمالي سوريا. وفي حديث للأناضول، قال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إنهم يواصلون تقديم الدعم لمتضرري الحرب السورية خلال رمضان. وأفاد بأنه "تعذر على الهيئة تنظيم إفطارات جماعية داخل سوريا، جراء تفشي فيروس كورونا". وأردف: "لكننا في المقابل نوزع وجبات غذائية على 1600 يتيم سوري في ريف إدلب، منذ بداية رمضان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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