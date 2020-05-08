الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قصف المدنيين في طرابلس

بروكسل/الخليج 365

ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة"، بالهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة الليبية طرابلس، وسقوط قذيفة قرب السفارة الإيطالية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، الجمعة، في موجزه الصحفي اليومي الذي تطرق خلاله إلى القصف الذي وقع الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، أحدهم مدني.

وقال ستانو: "ندين بشدة الهجوم ضد المدنيين في طرابلس دون تمييز، فهذا غير مقبول".

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وأضاف: "حسب ما فهمنا، جرى تنفيذ هجوم طال مكانا قرب السفارة الإيطالية أيضا، نجدد تضامننا مع شركائنا الإيطاليين".

وشدد على أن أي هجوم ضد المدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولي، معتبرًا أن "هجوم الأمس، أظهر ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات السياسية".

وأسفر القصف الذي شنته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الخميس، على وسط العاصمة الليبية، عن مقتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن، فضلا عن 4 جرحى.

وأفادت الحكومة الليبية، أن القصف كان قريبا من محلي إقامة السفيرين الإيطالي والتركي، وقالت إنه يمثل مخالفة للقانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.