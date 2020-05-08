شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل- بمشيئة الله-.

وأوضحت “الأرصاد” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر” أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

Advertisements

وأشارت “الأرصاد” إلى أنه من المتوقع هطول الأمطار غدا السبت فقط على 3 مناطق هي: ( حائل- تبوك – الجوف)، بينما تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من غد السبت على مناطق ( المدينة المنورة- الرياض- القصيم- حائل- الشرقية-مكة المكرمة- الباحة – عسير – جازان- نجران).