جارديل: عقدي مع الظفرة ينتهي هذا الموسم وأنتظر التجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أوضح البرازيلي جارديل دييجو، محترف الظفرة، أنه لا جديد بخصوص عقده مع فارس الظفرة الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل، وقال: «لم يتحدث إلى أي أحد عن تجديد تعاقدي مع النادي، عقدي ممتد حتى نهاية هذا الموسم، ولم يتحدث معي أي شخص عن ذلك».

وكان الظفرة تعاقد مع جارديل في يوليو/ تموز 2019، وشارك مع الفريق في 21 مباراة في كل المسابقات، منها 17 في دوري الخليج العربي، وسجل هدفاً في المسابقة، كما أنه صاحب هدف فريقه في شباك بني ياس الذي ساهم في تأهل فارس الظفرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وأكد دييجو جارديل أن انتهاء عقده، أو تجديده، لا يشغل باله حالياً، وتابع قائلاً: الآن كل ما أفكر فيه هو أن نكون إيجابيين بشأن أزمة كورونا، وتوقف المباريات، يجب أن نكون في كامل الجاهزية عندما نعود إلى المنافسات، وأن نظهر بمستوى جيد، لإنهاء الموسم بشكل يرضي طموحاتنا.

وتحدث البرازيلي جارديل عن سيناريو نهاية عقده في الـ30 من الشهر المقبل، بينما سيعاود الدوري الانطلاق في أغسطس/ آب، وقال: «يجب أن يتم تمديد العقد حتى نهاية الموسم، أياً كان التاريخ، لأننا في الفريق نقدم موسماً رائعاً وقوياً ونحن أيضاً في نهائي كأس رئيس الدولة، ولدينا فرصة كبيرة للحصول على البطولة ودخول التاريخ».

وعن تأثير فترة التوقف على جاهزيته البدنية والذهنية قال: «أتدرب يومياً في المنزل، وأواصل العمل بجد من أجل أن أحافظ على جاهزيتي، أحاول أن أكون في حالة جيدة عندما نعود إلى المنافسات، آمل أن تنتهي هذه الأزمة قريباً».