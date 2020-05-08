سون ينهي تدريباته العسكرية في كوريا الجنوبية بتفوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، من بين أفضل خمسة مجندين في كتيبته، بعدما أنهى اليوم الجمعة تدريباته العسكرية الأساسية التي امتدت لثلاثة أسابيع مع مشاة البحرية.

ونشر سلاح مشاة البحرية في كوريا الجنوبية، صوراً لسون عبر صفحته على فيسبوك وهو يحمل بندقية «أم ـ 16» ويؤدي التحية بعد إكمال مهمته.

وبدأ سون تدريباته في 21 أبريل الفائت مع الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية، وتضمنت المشي لمسافات طويلة وتدريبات مع الغاز المسيل للدموع والبنادق.

وتُعَد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريباً، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية الذي يبلغ تعداده حوالي 1,3 مليون جندي.

لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.

وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب الذي شوهد يذرف دموع فرح بعد الفوز على اليابان 2-1 بعد التمديد، يحتاج فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

واستغل سون توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا المستجد، للعودة إلى بلاده والقيام بالخدمة العسكرية.

وصرح متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الكورية الجنوبية لوكالة «فرانس برس»، أن سون كان من بين أفضل خمسة مجندين من أصل 157 في كتيبته، وقال: «سون كان استثنائياً في كل الفئات التدريبية، بما فيها الأخلاقيات العسكرية والتعليم الأمني».

وانتهى موسم اللاعب البالغ 27 عاماً في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس «كوفيد ـ 19» حول العالم، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 فبراير، وقال سبيرز إنه عاد إلى بلاده «لأسباب شخصية».

ولا يزال الدوري الإنجليزي معلقاً منذ منتصف مارس الفائت في ظل جهود من أجل استئنافه.