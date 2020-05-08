تمديد إيقاف الدوري العراقي حتى 22 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، استمرار إيقاف مباريات الدوري المحلي، حتى 22 مايو الجاري، تزامناً مع توصيات خلية الأزمة الحكومية، بسبب فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بمقر اتحاد الكرة بين اللجنة التطبيعية وأندية الدوري الممتاز، بحضور وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال.

وقال إياد بنيان رئيس اللجنة التطبيعية في بيان: إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مصير الدوري الممتاز، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من ممثلي الأندية.

وتابع: «بعد ذلك تم الاتفاق على تمديد إيقاف مسابقة الدوري المحلي حتى يوم 22 من الشهر الجاري».

وفي نهاية الاجتماع، أكد ممثلو الأندية، رضاهم التام وتضامنهم مع قرار اللجنة التطبيعية، الداعم للاهتمام بسلامة وصحة اللاعبين والمدربين والجمهور.

على خط آخر، أكد ضرغام إسماعيل لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة، رغبته الكبيرة في إعادة مستواه السابق بعد أن يعود النشاط إلى الكرة العراقية من جديد.

وقال إسماعيل: «أنا الآن انتظر بفارغ الصبر أن تنتهي الظروف الراهنة التي تسببت بإيقاف لعبة كرة القدم في العراق وأغلب دول العالم، حتى أعود إلى ممارسة لعبة كرة القدم من جديد».

وأضاف: «أعيش الآن مرحلة مفصلية في حياتي تتمثل في عودتي إلى مستواي السابق الذي كنت عليه قبل أن أتعرض إلى إصابة قوية أبعدتني عن الملاعب لمدة طويلة، أو أقرر اعتزال لعبة كرة القدم بشكل نهائي».

وتابع: «أتمنى أن أكون أحد المساهمين في تأهل المنتخب العراقي إلى مونديال 2022 المقبل، خاصة أن المنتخب أصبح مؤهلاً للتواجد في المونديال، وأتمنى أن أكون أحد لاعبيه، لأن اللعب في المونديال سيخلد اللاعب في التاريخ».