سعود الزعابي: «كورونا» فرصتي للتأهل لأولمبياد طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد سعود الزعابي عداء النصر ومنتخب الإمارات، أنه يتدرب بشكل يومي خلال الفترة الحالية على أمل اللحاق بفرصة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل حتى عام 2021، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، الذي تسبب بتأجيل العديد من البطولات، والأحداث الرياضية حول العالم.

وقال اللاعب لـ«الخليج الرياضي»، إن طموحه إلى التأهل لا يزال قائماً من أجل رفع اسم الإمارات في أهم البطولات العالمية، لافتاً إلى أنه يستعين بمدرب إسباني على نفقته الخاصة، من أجل تطوير مستواه بشكل دائم، والعمل على إيجاد الفرصة من أجل التأهل، على الرغم من صعوبة ذلك.

ولفت الزعابي إلى أنه استفاد من تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل، من خلال إجراء مزيد من التدريبات اليومية والمتابعة مع المدرب، والتركيز على البطولات الدولية في الفترة المقبلة التي يمكن من خلالها الحصول على بطاقة التأهل، لافتاً إلى أنه بدأ الاستعدادات منذ 5 أشهر، وسيواصل العمل بكل جدية خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالدعم الذي يتلقاه من أجل تحقيق حلمه بالتأهل، قال: «للأسف الدعم الذي أتلقاه يعتمد فقط على راتبي من نادي النصر، وهو ليس بالكبير، إضافة إلى دعم من إحدى سيدات الأعمال التي تدعم أحد الفرق الرياضية من خلال توفير نفقات السفر للمشاركة في البطولات الخارجية، أو إقامة معسكرات، وهو بالتأكيد أمر جيد تشكر عليه، وهذا ليس لي فقط، بل للعديد من اللاعبين في مختلف الألعاب»، أما في ما يتعلق بدعم الاتحاد فأكد أن سحر العوبد، الرئيس الحالي، على تواصل دائم معه للاطمئنان على سير العمل والتدريبات المستمرة.

وأضاف: «أثناء الاتحاد السابق عانيت كثيراً، ولم أحصل على فرصتي كاملة، وقد وجدت الكثير من الحواجز مع الاتحاد الذي كان من المفترض أن يكون داعماً لي، لكن دعم الأهل والأصدقاء، وكل من حولي، هو الأساس الذي أعتمد عليه لتحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو».

وتابع الزعابي: «ليس لدي مشكلة في أن أدفع من مالي الخاص من أجل التأهل للأولمبياد، فهو شرف عظيم، وحلم كبير، ولن أكلّ، أو أمل من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه يسعى لكسر أفضل رقم له في 1500 متر، وهو 3 دقائق و48 ثانية، وهو بفارق ثانية عن رقم الدولة الذي حققه محمد عامر.

وأكد الزعابي أن «أم الألعاب» الإماراتية لا تزال في خطر، وهو أمر لن تتخطاه اللعبة إلا بتعاون الجميع، سواء من الاتحاد، أو الأندية، أو اللجنة الأولمبية، أو الهيئة العامة للرياضة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة للغاية على ألعاب القوى بسبب خلافات ومشاكل الاتحاد التي تسببت بإهمال اللاعبين والتركيز في جوانب أخرى، مؤكداً أن النجاح منظومة جماعية، ولو حدث تعاون بين الجميع سيتأهل أكثر من لاعب للأولمبياد.

وأضاف: «لا أعرف ما الذي ينقص «أم الألعاب» الإماراتية، فلدينا كل شيء، ولكن ينقصنا التعاون، فمن حولنا السعودية والكويت والبحرين وعمان لديهم لاعبون مميزون، وحققوا العديد من البطولات والألقاب، ونحن لدينا لاعبون أيضاً قادرون مثل عمر السالفة والنوبي ونصيب سالمين وغيرهم، لكن ينقصهم الدعم، والاستقرار».