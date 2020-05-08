«أولياء أمور الطلاب والطالبات» يطلق مبادرة رياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، بحكومة الشارقة، مبادرة رياضية بعنوان «اجعل من رياضتك أسلوب حياة»، ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك بهدف تحفيز الطلاب والطالبات، على استثمار أوقاتهم في ممارسة التمارين الرياضية، حتى إن كانوا في منازلهم.

يقدم المبادرة الرياضي سعود محمد الحمودي على حساب «إنستجرام»، وتتضمن حصصاً تدريبية تبث على الحساب، وتنشر عدداً من التمارين الرياضية التي يمكن تنفيذها من المنزل خلال الفترة الحالية، والاستفادة من أوقات شهر رمضان الكريم في تنفيذ سلسلة من التمارين الرياضية التي تكسب أفراد المجتمع الصحة.

وأشار محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات، في مدينة دبا الحصن، إلى أهمية وقيمة المبادرة لما لها من فوائد، وأضاف رشود أن مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن، اعتبر هذا البرنامج الرياضي فرصة أمام أفراد المجتمع، والأسر، والطلبة، من مختلف الأعمار السنية، والمراحل الدراسية، لاسيما في جو عائلي، لممارسة الرياضية في أسلوب تفاعلي مبسط يدعم سياسات الدولة، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، في نشر الرياضة لتكون الصحة العامة هي الهدف الأسمى خلال تلك الأيام.