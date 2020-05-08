النفط يستعد لتحقيق مكاسب في نهاية الأسبوع مع تخفيف قيود «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في أسواق آسيا الجمعة، ومن المتوقع أن تنهي تعاملات الأسبوع بمكاسب كبيرة وسط مؤشرات على عودة الطلب في وقت بدأ عدد من الحكومات في تخفيف تدابير الإغلاق والقيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.5 في المئة ليبلغ 24.62 دولار للبرميل، وقد سجل ارتفاعاً بنحو 25 في المئة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر خام برنت 3.1 في المئة، وجرى التعامل به عند 30.38 دولار للبرميل، وقد سجل ارتفاعاً بنحو 15 في المئة هذا الأسبوع.

وكانت أسواق النفط قد تضررت في نيسان / إبريل في وقت خنق الفيروس الطلب بسبب إغلاق أنشطة تجارية وفرض قيود على السفر. وقد تراجع الخام الأمريكي للمرة الأولى إلى ما دون الصفر.

لكنها بدأت تسجل تحسناً خلال الأسبوع الجاري مع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي في دول من آسيا إلى أوروبا بعد أن تخطت ذروة الوباء.

وينسب هذا التحسن إلى اتفاق بين كبار المنتجين لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في الأول من أيار / مايو.

وما زاد من تحسن الأسواق إعلان السعودية الخميس أنها سترفع أسعار جميع درجات النفط تقريباً لشحنات حزيران / يونيو، وهو ما يشير إلى رغبتها في رفع الأسعار.

لكن المحللين يحذرون من أن الانتعاش سيكون تدريجياً في وقت يسعى المستثمرون لمعرفة سرعة عودة الطلب على النفط بعد توقف مفاجئ للأنشطة الاقتصادية العالمية.