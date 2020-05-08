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فيتنام تسعى لاستئناف رحلات الطيران الدولية في الأول من يونيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «في. إن. إكسبرس» على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن هيئة الطيران المدني الفيتنامية تسعى للحصول على موافقة الحكومة لاستئناف بعض رحلات الطيران الدولية في الأول من يونيو/ حزيران «لإنعاش قطاع الطيران المتضرر بشدة».
وعلقت فيتنام الرحلات الدولية منذ 25 مارس/ آذار، ومنعت دخول الأجانب منذ 22 مارس/ آذار، في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس .
وقالت الصحيفة إنه في ظل عدم تسجيل أي حالات لانتقال عدوى فيروس كورونا محلياً، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تقترح هيئة الطيران المدني استئناف الرحلات الدولية بعدد محدود، ومنح أولوية للخبراء، والمستثمرين الأجانب.
وسجلت فيتنام حالات إصابة محدودة نسبياً، بلغ عددها 288 حالة، ولم تشهد أي وفيات بالمرض، ما يعني أنها بصدد إنعاش اقتصادها أسرع بكثير من معظم البلدان الأخرى.

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