روسيا البيضاء تجري الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بلتا) في روسيا البيضاء أن البرلمان أكد الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في التاسع من أغسطس / آب، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بفترة سادسة.

ويحكم لوكاشينكو البلد منذ 1994.

وذكرت مفوضية الانتخابات في روسيا البيضاء أن لوكاشينكو فاز بنسبة 83.5 في المئة من الأصوات في آخر انتخابات أجريت في 2015. وحصلت أقرب منافسيه تاتيانا كوروتكيفيتش على 4.4 في المئة فقط من الأصوات.

وأعلن جزء من المعارضة المنقسمة في البلد عزمه الاتحاد والدفع بمرشح واحد لخوض الانتخابات.