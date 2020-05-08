شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر».. فقاعة الخسائر تتضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أوبر تكنولوجيز إنها ترى مؤشرات مشجعة في الأسواق التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا مع تحقيقها زيادة 14% في الإيرادات، مدعومة بنشاط توصيل الطعام أوبر إيتس.
لكن شركة النقل التشاركي منيت بخسارة إجمالية قدرها 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام، تشمل خفض قيمة بعض استثمارات حصص أقلية للشركة بمقدار 2.1 مليار دولار.
كانت أوبر تعهدت بتحقيق الربحية على أساس معدل قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين بنهاية العام الحالي، لكنها سحبت توقعاتها للعام بأكمله في 16 ابريل/ نيسان، بسبب ما قالت إنه عدم التيقن المتعلق بتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأعلنت الشركة عن خسارة معدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين قدرها 612 مليون دولار للربع الأول.
بلغت الإيرادات 3.54 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما ينسجم تقريبا مع متوسط لتقديرات المحللين يبلغ 3.51 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.
و أعلنت أوبر أنها ألغت 3700 وظيفة وسط ركود كبير في عمليات نقل الركاب؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ويصل الإلغاء إلى نحو 14% من القوى العاملة في الشركة العملاقة في مجال سيارات الأجرة؛ لكنّه لا يشمل سائقيها المتعاقدين.
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