شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية: إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً، وأضاف أن هناك 13 حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً. وذكر أنه تم فحص ما يربو على 103300 شخص.

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